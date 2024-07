Me gustaría dejar un poquito de huella para ser un ejemplo. En muchos torneos en México me ha tocado ser la única árbitra, donde hay hasta 15 hombres. En los últimos años ya ha habido más participación de mujeres en el arbitraje, es un esfuerzo de la Federación Internacional, pues busca promover un cambio , dijo a La Jornada.

–¿Ha enfrentado casos o comentarios de machismo o discriminación?

–En algún momento, cuando empecé a arbitrar a escala internacional, algún compañero me dijo que yo sólo tenía oportunidad por ser mujer. También hubo recelo por ser mujer y más joven. Es algo con lo que nunca he estado de acuerdo, pues lo importante no es el género, sino hacer bien tu trabajo; eso te permitirá crecer.

Al ser muchas veces la única mujer en las competencias veo un ambiente donde hay muchos comentarios sexistas o bromas desagradables, no me espanto de nada, pero es incómodo, se les olvida que estoy ahí , lamentó.

Como una de las pioneras en su profesión, González tiene esperanza de una mayor inclusión e interés de las mujeres en las organizaciones que rigen al deporte, así como en las nuevas generaciones. Ahorita tenemos en Tamaulipas a dos jóvenes y una de ellas puede abrirse camino por su buen desempeño .

Control de emociones

En el deporte, la puerta del arbitraje suele estar oculta. El camino para llegar a esa profesión comienza como deportista para después saltar a un campo de mayor jerarquía. Ese trayecto fue el mismo que siguió Beth al ser judoca primero para luego prepararse como árbitra.

El control de emociones es la clave , afirma con gesto neutro, que oculta cualquier expresión de felicidad, tristeza o enojo.