–La última versión de Tristán en Bayreuth no fue hace tanto tiempo. ¿Cómo es su Tristán?

Bayreuth. El director islandés Thorleifur Örn Arnarsson no es un recién llegado a Wagner. Ya llevó a los escenarios Lohengrin y Parsifal, y ahora, para la apertura del Festival de Bayreuth, montará Tristán e Isolda.

Visión profunda de la sique humana

–¿Qué significa esto para su puesta en escena?

–Queremos mostrar a personas reales en escena. Como ya dije, Wagner permite muchas discrepancias entre lo que se dice y la música. A la brutalidad subyace una música hermosa, y viceversa, para mostrar justamente una visión profunda de la sique humana. Es una fluctuación entre momentos increíblemente privados e imágenes realmente grandilocuentes. Por eso quería poner al ser humano en primer plano (...). Lo bonito de Wagner es que es un viaje que nunca termina. Siempre descubres algo nuevo.

–¿Qué descubrió usted de nuevo en Tristán?

–Una noche de invierno estaba sentado en mi pequeña cabaña en las tierras altas de Islandia, cerca del volcán Hackler. Era una noche con muchas auroras boreales, y entonces puse la ópera y la escuché hasta el final. Y una vez más me di cuenta de hasta qué punto es universalmente válida, hasta qué punto es humana, cómo puedes reconocerte en ella, en esa lucha contigo mismo. Quise recrear este sentimiento junto con los actores. En el proceso siempre descubres algo nuevo sobre ti mismo y lo que te rodea.

–¿Le teme al público del Festival de Bayreuth?

–No pienso mucho en ello. Y no, no tengo miedo, tampoco a que me abucheen. Tratamos de trabajar muy cerca del texto y la música, de las emociones de Tristán, y espero que eso sea comprendido. Lo peor sería para mí la indiferencia. Pero tampoco hago un teatro que viva de la provocación.

Thorleifur Örn Arnarsson nació en 1978 en Reykjavik. Estudió dirección en la Escuela de Arte Dramático Ernst Busch de Berlín entre 2005 y 2009. Luego fue director del Teatro de Artes Escénicas de Constanza y director de la Ópera Estatal de Hesse en Wiesbaden. De 2019 a 2021, Arnarsson fue director del teatro Volksbühne de Berlín.