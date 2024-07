La imagen de México que se llevarían los extranjeros sería ideal. Un solo nubarrón oscurecía la radiante perspectiva de los Juegos Olímpicos: mítines y manifestaciones estudiantiles. Por las buenas o por las malas, iban a calmarse. La trágica represión del 2 de octubre, con que quiso ocultarse el descontento, sólo enturbió la imagen idílica que deseaba darse.

Todo, incluso el crimen en nombre de la imagen.

El problema es que no existe un solo país, a lo largo y ancho del globo terrestre, que no tenga algo qué ocultar. Aquí el racismo, allá la miseria, acullá la dictadura, más allá las castas, ahí los presos políticos, en otros lados la discriminación femenina o la persecución de homosexuales. Y los representantes del comité olímpico exigen una situación estable y dichosa del país elegido. Y, para dar esta imagen, no queda sino suprimir revoltosos, callar descontentos, establecer el orden cueste lo que cueste. De ahí las diversas formas de represión que anteceden los Juegos Olímpicos en las felices ciudades ganadoras de la sede de los juegos.

Hoy día, en Francia, vuelvo a vivir ese estado de paranoia gubernamental que tiembla ante la menor sospecha de una desaventura durante los juegos. Así, por medida de precaución, se han cerrado las vías de acceso a sitios donde se desarrollarán las actividades deportivas. Militares armados se pasean por la calle. Alrededor de mi casa no pasa ningún vehículo y los habitantes de los edificios junto a los muelles necesitan justificar su dirección. Los comerciantes, que tantas ganancias esperaban, cierran sus tiendas sin clientes.

Mi barrio parece hoy un pueblo fantasma.

El sueño se acabó. Dream is over, cantaban los muchachos después del 68. La realidad de las esperanzas no es siempre la soñada.

Pero la imagen está a salvo.

[email protected]