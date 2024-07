Ángel Vargas

Jueves 25 de julio de 2024

De la Malinche, lo único que puede afirmarse con seguridad es que será siempre un enigma por desentrañar , según la poeta Luisa Govela, autora del poemario Monólogo de Malinali, en el que emprende un ejercicio de imaginación para recrear el sentir y el pensar de ese personaje histórico.

“Durante siglos, la palabra Malinche ha sido considerada sinónimo de traición; en la escuela, a mi generación, nos enseñaban a odiarla. Era la vendepatrias, la que hablaba la voz del enemigo, la traidora; sin embargo, a partir de los 500 años de la conquista de México (en 2021), se realizaron investigaciones y estudios más profundos que descubrieron la importancia de su papel en ese episodio.

Entonces, ya se le ve de otra manera ahora, pero ignoramos mucho de ella. Se saben muy pocos datos; tenemos históricamente comprobados muy pocos elementos, porque era mujer, indígena y esclava en una cultura de hace más de 500 años, muy diferente a la nuestra.

En la presentación del libro en la Casa del Virrey de Mendoza, en el Centro de Tlalpan, la autora tamaulipeca rechazó que con este monólogo poético, escrito en 2022, busque justificar los actos de esa mujer indígena. Es muy complicado juzgar a quien vivió como esclava desde muy niña en un mundo muy distinto al nuestro .

Su pretensión, aclaró, fue hacer un ejercicio de creación literaria en el que se metió en la mente de ese personaje histórico para dar una imagen ficticia de cómo se sentiría Malintzin, Malinche, Malinali experimentando los acontecimientos de su vida, que para mí fue novelesca .

Nunca sabremos qué sintió

Precisó que su acercamiento fue desde el punto de vista de una mujer de los siglos XX y XXI, con todas las reservas implicadas al intentar describir cómo se sentía una que vivió en una época y unas circunstancias totalmente ajenas a las de nuestra época.

Fue algo muy difícil, por eso le di rienda suelta a la imaginación, y sobre todo porque me fijo en los aspectos íntimos de sus sensaciones y sentimientos. ¿Quién va a saber eso? Nadie. Nunca lo vamos a saber, porque no hay nada escrito por ella; no dejó ningún diario, nada de cómo se sentía y qué pensaba.

Para dar forma a su nuevo libro, publicado por BF Editorial y el cual consta de un poema en prosa conformado por 40 cantos, Luisa Govela echó mano de los pocos datos históricos existentes y las leyendas relacionadas con la Malinche, así como de la ficción.