E

n 2016 las posiciones retrógradas de Donald Trump tuvieron respaldo electoral para llevarlo al poder. En los inicios de su campaña para lograr la candidatura presidencial el empresario fue considerado por los principales medios de prensa estadunidenses casi un lunático sin posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

Hace ocho años Trump no consiguió la mayoría de los sufragios entre el total de quienes acudieron a las urnas, pero la intrincada forma en que se dirime quién obtiene la presidencia en Estados Unidos (donde se lleva todos los votos electorales quien vence en un determinado estado, y el contrincante se queda con las manos vacías) resultó en el arribo al poder de un supremacista blanco que cautivó a millones de personas con discursos en que cargaba las culpas de la declinación económica de ese país en las espaldas de indeseables que, según él, se apropiaron indebidamente de los empleos que debían ser para los ­estadunidenses.

En EU las posiciones religiosas de los candidatos a puestos de elección popular son muy importantes para buena parte de los sufragantes. En 2016, 81 por ciento de los evangélicos blancos que acudieron a las urnas se inclinaron por Trump. Cuatro años después el porcentaje disminuyó, pero mayoritariamente apoyó la relección del personaje.

El mesianismo de Trump sigue cautivando a quienes miran en él un supuesto retorno a los orígenes de la grandeza estadunidense. El discurso mesiánico trumpista descansa en reiterar que se norma por la Biblia, la cual esporádicamente cita para respaldar sus posiciones políticas. Es precisamente en el terreno de la interpretación bíblica en que los opositores a Trump le están disputando la validez del elemental discurso que perora por todas partes.

Activistas afroestadunidenses protestantes/evangélicos anti-Trump subrayan que en la historia de su pueblo la Biblia ha sido herramienta de emancipación. No por casualidad los blancos esclavistas prohibieron la lectura bíblica o bien expurgaron la obra de pasajes peligrosos, como en los que se habla de igualdad del género humano, derechos de los trabajadores, denuncias de los profetas contra el pecado estructural convertido en sistema y que sólo habrá paz si reina la justicia. Entonces como ahora la lid es semántica y si se quiere desmontar el colonialismo de Trump, necesariamente se le debe anteponer la lectura anticolonial de la Biblia.