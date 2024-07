Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 13

En la actualización 2024 del reporte Es un secreto : La explotación sexual infantil en escuelas, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) refiere que han aumentado a 27 los casos documentados de escuelas públicas y privadas en 12 estados del país de infantes que han sido víctimas de violencia sexual.

El documento lanzado ayer refiere que a tres años de la primera publicación, la situación no se ha frenado y tampoco se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores de plantel o personal de intendencia .

Asimismo, indica que no ha cambiado una sola política de la Secretaría de Educación Pública (...) a pesar de que en agosto de 2023 recibió una orden judicial que, entre otras exigencias, señala seis acciones específicas para la no repetición de este tipo de delitos, pero la secretaría no les ha dado cumplimiento .

La ODI documenta casos que ha litigado en representación de niños víctimas de violencia sexual organizada en escuelas, y agrega documentación obtenida mediante peticiones de acceso a la información y revisión hemerográfica.