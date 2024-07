De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 7

Ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que las sustenten , señalaron Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje a la opinión pública. Al desmentir puntualmente diversas versiones mediáticas sobre supuestos actos de corrupción cometidos por ellos, denunciaron que tales aseveraciones “han estado basadas en supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la ‘información’ con la que han tratado de involucrarnos en fantasiosas historias que pretenden dañar nuestra imagen pública y honorabilidad”. El acoso y la persecución sufrida por su padre durante toda su carrera política, dijeron, se extendió a nosotros, haciendo que desde niños nuestra vida tuviera dificultades que otras personas no suelen padecer .

En su misiva, los hermanos López Beltrán desmenuzaron seis señalamientos en su contra formulados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus, el rotativo estadunidense The New York Times y el diario mexicano El Universal, señalamientos que han sido retomados por sectores y figuras de la oposición política y por medios adversos al gobierno actual y que vienen de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política .

Las versiones refutadas por los hijos del mandatario se refieren a un pretendido tráfico de influencias y a supuestos hechos de corrupción en un contrato para la construcción del malecón de Villahermosa (divulgado por MCCI y Latinus) y que éste habría quedado incompleto; a una supuesta gestión de contratos a favor de la empresa Romedic con Petróleos Méxicanos, el extinto Insabi y los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo; a la insinuación de que estuvieron involucrados de alguna forma en la compraventa de un terreno ubicado en la refinería de Dos Bocas a un precio menor al de su valor comercial (autoría de MCCI) y al señalamiento –construido con intervenciones telefónicas ilegales hechas a terceras personas – de que hubo una red de corrupción en torno a unas concesiones mineras en Oaxaca para la explotación de balasto destinado a la construcción de las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico; todas éstas, versiones originalmente difundidas por MCCI.