oesía y vida, entreveradas hasta el punto de no distinguirse una de otra, es la enseñanza de Basho, quien, como todo poeta verdadero, alto y hondo, se alejó del camino hollado [ de la popularidad] para recorrer hasta el final el de la poesía. [Parágrafo a la vez resumen y ampliación de unas palabras (las literalmente citadas aquí en cursivas) de Beñat Arginzoniz].

–Prefiere, digo, los poemas notables a los poemas notorios. Eso como lector. Como escritor procura que los tuyos por lo general pasen desapercibidos y sólo emerjan cuando del todo sea(n) necesario(s). No es fácil a eso resignarse, lo sé –dijo.

Y dijo también: –No desluzcas la obra con tu presencia; retírate de ella lo más que puedas. Ausente tú, lo más que puedas, y se diría que siempre se puede un poco más, no es improbable que ciertamente luzca, o mejor: quien quite e ilumina.

–El yo está clausurado, / pero el poema habla, / le habla al clausurado, que así tiene que abrirse, / pero abrirse al poema, no a la vanidad de ser poeta.