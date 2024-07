Esos y 19 casos más de jueces facilitadores que, entre otros, en sabadazos liberaron a integrantes de la banda de secuestradores Los Mexicles, del cártel Jalisco Nueva generación, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Fuerza Antiunión Tepito, de los cárteles de Santa Rosa de Lima y del Golfo, traficantes de migrantes y muchos más.

Sobre el otro ejemplo citado (el b), ayer el presidente López Obrador insistió en la denuncia en contra de 13 corporativos que adeudan al fisco alrededor de 130 mil millones de pesos, todos protegidos por el Poder Judicial para evitarles el pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT). No dejó de lado el de este famosísimo ministro (Luis María Aguilar Morales), quien deliberadamente protege a un deudor de miles de millones de pesos a Hacienda (Ricardo Salinas Pliego).

Para empezar, dijo el mandatario, desde el punto de vista legal del procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte el expediente, pero llega y lo atrae el ministro (Aguilar Morales), y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte, lo sabe porque es abogado y no se necesita ser una eminencia, lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa . Lo metió al cajón de su escritorio y ahí lo mantuvo durante 10 meses, o más. Y es la fecha que Salinas Pliego no paga. Entonces, no hay que permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes .

Las rebanadas del pastel

A pesar de esa asociación delictuosa , el SAT informó que en el transcurso de la presente administración ha recaudado 3.4 billones de pesos por auditorías y promoción de cumplimiento, un incremento real de 113.4 por ciento respecto del sexenio anterior.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com