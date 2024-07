E

l billonario Elon Musk anunció que pausará la inversión de la planta de Monterrey cuando menos hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos, el próximo mes de noviembre. Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va pasar , dijo en una conferencia con analistas y medios de comunicación. A ver, ése es el pretexto. Detrás está el hecho de que Tesla reportó su cuarto trimestre consecutivo de ganancias decepcionantes. Suspendió no sólo la inversión en nuestro país, sino también el desarrollo de un robot humanoide que, según Elon, hará que aumente la valoración de Tesla. ¿Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tan orgulloso de ser el artífice de la inversión y de su amistad personal con Musk? Feliz de la vida, no quiere saber de problemas. Acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez, disfruta de vacaciones en Italia, Grecia y Turquía. ¡Y quería ser presidente!

Trump, sólo 2 puntos de ventaja

¿Qué posibilidades tiene de ganar Kamala Harris a Donald Trump? No la tiene fácil. Sin embargo, pocas horas después de su destape, Trump sólo tiene dos puntos de ventaja, según los primeros sondeos de opinión. A Biden lo superaba con seis puntos; el defenestrado presidente iba al desastre. Las elecciones serán en noviembre, tiene tres meses para dar vuelta a los números. Caballo (yegua en este caso) que alcanza, gana , dicen.

Claudia y Kamala

Cabe recordar que una de las primeras llamadas de felicitación que recibió Claudia Sheinbaum después de su triunfo electoral del 2 de junio fue de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces nadie imaginaba que el presidente Biden tiraría la toalla y Kamala lo remplazaría como candidata del Partido Demócrata. Al parecer prendió una inmediata, mutua simpatía entre ellas. Hablaron de mantener una fuerte amistad entre nuestros países. Abordaron las causas fundamentales de la migración, de fortalecer los lazos comerciales y el crecimiento económico, y combatir el tráfico de personas, drogas ilícitas y armas de fuego. Hay un tema que identifica a Kamala Harris y Claudia Sheinbaum: la crisis climática global y el uso de energías verdes. Son partidarias de las energías verdes. También discutieron la importancia de que las mujeres ocupen puestos de liderazgo y el empoderamiento de mujeres y niñas. Desde luego, sabemos que para Estados Unidos lo importante son los intereses económicos y políticos, no nos hacemos ilusiones, pero cuenta la buena vibra entre Claudia y Kamala. Han roto moldes: Claudia es la primera mujer en 200 años que llega a la Presidencia en la historia de México; Kamala es la primera vicepresidenta negra de la historia de Estados Unidos.