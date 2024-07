Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 31

Pachuca, Hgo., La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que detectó que el examen de ingreso fue filtrado a algunos aspirantes que participaron en el último proceso de selección a comienzos de este año, debido a que de forma irregular 33 obtuvieron la máxima calificación.

En un comunicado, la institución precisó que se evidenció la obtención de la prueba interna de la facultad por uno de los cursos que se ofrecen para preparar alumnos fuera de la UAQ.

No obstante, no se informó quién impartió esos cursos, si fue en alguna escuela particular o docentes de la misma UAQ, maestros o asesores externos.

Rodrigo González Sánchez, director de la facultad, sin dar nombres, dijo que serán retirados de sus cargos los empleados administrativos involucrados en este proceso de selección.

Puntualizó que se reducirá el porcentaje del valor del examen interno de selección en procesos subsecuentes. Asimismo, no queda claro en qué situación quedarán los 33 estudiantes que al parecer fueron beneficiados con la filtración del examen.

Aseveró que esa institución universitaria no tiene nada que ver con los centros de asesorías donde podría haberse filtrado la prueba. Subrayó que está situación afecta la equidad del proceso de selección.