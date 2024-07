Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 30

El recrudecimiento de la violencia en la frontera con Guatemala es resultado de la disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada que buscan controlar esa región, para lo cual pretenden contar con bases sociales de apoyo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia. Precisó que esta situación se expande por los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa y Motozintla, en la sierra de Chiapas.

En este contexto, López Obrador aprovechó para “enviarles un saludo y un mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas (…) Con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, no se enrolen, porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino del bien. Entonces, no participen”.

El mandatario pidió a esas comunidades no oponerse cuando arriben elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, pues ellos llevan instrucciones de proteger a la población.