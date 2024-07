La realizadora reconoció que ha cambiado todo: su persona, nuestro país, la forma de hacer lo que aún se llama cine y cómo se entiende ese género artístico. Indicó que vivió en Bosnia, durante la guerra, y Nueva Zelanda. A su regreso a la República mexicana se dio un pinche frentazo y no puedo volver a levantar otra película y me quedo en mi casita muy feliz con mis perritos .

Expuso que cuando incursionó en la cinematografía si la gente joven no podía hacer cine, las mujeres cuantimenos. Como siempre habíamos las cabronas y las tercas en el cine mexicano, desde Matilde Landeta hasta hoy. Era dificilísimo, tenías que luchar y probarte siete veces más que los varones .

Desde entonces se tuvieron que ganar a chingadazo limpio el legitimar sus narrativas y el derecho a ser directoras. “Hicimos las películas que son el nido donde se calientan nuestras jóvenes cineastas, que hoy son muchísimas más. No quiere decir que ya esté resuelto: sigue siendo una industria patéticamente patriarcal, violentamente sexualizada y tienes que seguir ganando la legitimidad como si no fuera un derecho.

Las jóvenes cineastas son mucho más radicales de lo que éramos nosotras y hay una conciencia y un lenguaje que permite reconocer todas estas estructuras que suprimen la voz y el ejercicio de lo no masculino. Treinta años de picar piedra.

Lamentó que en los recientes años la imagen se volvió uno más de los territorios del consumo, dejó de ser un espacio de indagación, exploración, abismo y reconocimiento. Lo que hacemos hoy frente a la imagen como espectadores no tiene nada que ver con lo que nos sucedía hace años cuando el cine todavía se veía en el cine y no en una pinche tableta .

La cineasta dijo que aunque el cine “sigue siendo un territorio que me apasiona, me seduce, con el que sueño y me invita a la imaginación creativa como un acto íntimo, considerar que ese trabajo terminará aterrizando en el espacio en que la imagen sucede hoy –el de la plataforma, el algoritmo, la micropantalla y la soledad del espectador–, está tan lejos de aquello que me fascinaba”.

Agradeció que exista todavía el espacio bendito y milagroso de la Cineteca Nacional, donde todo aquello se preserva como una burbuja extraterrestre. Eso y todas las cinematecas del mundo nos han permitido preservar la experiencia que significaba ver el cine en el cine y mantener vivas las películas conservándolas .