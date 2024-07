Esta edición de La Mostra también supondrá el regreso del brasileño Walter Salles, 12 años después de su pasado filme, con I’m still here (Ainda Estou Aqui), basado en un libro que narra la historia verdadera de una mujer que busca a su esposo, un diputado secuestrado por los militares durante la dictadura.

Otra cita importante del festival será la presentación de Maria, en el que Angelina Jolie interpreta a la cantante Maria Callas durante los últimos días de su vida en París.

George Clooney y Brad Pitt también levantarán pasiones en el Lido, pero fuera de competición, con Wolfs, de Jon Watts.

La estrella australiana Nicole Kidman protagoniza Babygirl, un thriller erótico de Halina Reijn sobre una mujer insatisfecha en sus relaciones conyugales que emprende una peligrosa relación sadomasoquista.

El británico Jude Law encabezará el cartel de The order, del australiano Justin Kurzel, en el que da vida a un agente de la FBI inmerso en los círculos supremacistas blancos de los años 80.

En el festival también se proyectarán tres filmes franceses, incluyendo Jouer avec le feu, tercer trabajo de las hermanas Delphine y Muriel Coulin, con Vincent Lindon y Benjamin Voisin en el reparto; y cinco películas italianas en competición, entre ellas Queer, de Luca Guadagnino (Call me by your name), con Daniel Craig.