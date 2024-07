Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 8

Londres. El músico John Mayall, padrino del blues británico, murió, informó su familia.

Con gran pesar damos la noticia de que John Mayall falleció pacíficamente en su casa de California el lunes, rodeado de su amada familia , confirmó. Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de gira, finalmente han llevado a la paz para uno de los mejores guerreros de la carretera de este mundo . La causa de la muerte no fue revelada de inmediato.

Mayall, cuya influyente banda Bluesbreakers fue campo de entrenamiento para Eric Clapton, Mick Fleetwood y muchas otras estrellas, tenía 90 años.

A Mayall se le atribuye haber ayudado a desarrollar la versión inglesa del ritmo y blues urbano al estilo de Chicago que jugó un papel importante en el resurgimiento del blues de finales de los años sesenta. En varias ocasiones, los Bluesbreakers incluyeron a Eric Clapton y Jack Bruce, más tarde de Cream; Mick Fleetwood, John McVie y Peter Green de Fleetwood Mac; Mick Taylor, que tocó cinco años con los Rolling Stones; Harvey Mandel y Larry Taylor de Canned Heat; y Jon Mark y John Almond, quienes luego formaron la Mark-Almond Band.

Mayall protestó en entrevistas diciendo que no era un buscador de talentos, sino que tocaba por amor a la música que había escuchado por primera vez en los discos de 78 revoluciones por minuto (rpm) de su padre.

Soy líder de banda y sé lo que quiero tocar en mi grupo: quiénes pueden ser buenos amigos míos , dijo Mayall en una entrevista con Southern Vermont Review. Definitivamente es una familia. En realidad, es algo pequeño .

Algo pequeño pero duradero. Aunque Mayall nunca se acercó a la fama de algunos de sus ilustres alumnos, todavía actuaba cuando tenía más de 80 años, interpretando su versión del blues de Chicago. La falta de reconocimiento le molestó un poco, y no tuvo reparos en decirlo.

Amor a la música

“Nunca he tenido un disco exitoso, nunca gané un premio Grammy y Rolling Stone nunca ha hecho un artículo sobre mí”, declaró en una entrevista con el Santa Barbara Independent en 2013. “Sigo siendo un artista underground.”

Conocido por su armónica de blues y su forma de tocar el teclado, Mayall obtuvo una nominación al Grammy por Wake Up Call, que contó con los artistas invitados Buddy Guy, Mavis Staples, Mick Taylor y Albert Collins. Recibió una segunda nominación en 2022 por su álbum The Sun Is Shining Down. También obtuvo reconocimiento oficial en Gran Bretaña con la concesión de un OBE (Oficial de la Orden del Imperio Británico) en 2005.