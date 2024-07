La bailarina explicó: desde marzo solicité asilo político. Les expuse mi situación y que en México anduve con un chico colombiano que me maltrató. Alegué razones humanitarias, así que no estoy en situación irregular gracias a eso y a que mis abogados me han ayudado .

Desde que estalló el escándalo, Ochoa ha sido centro de polémica. “Cuando me expulsaron del grupo, sí me dio miedo que me levantaran, sobre todo en el momento en que me encierran en el hostal”.

Según ella, fue la propia policía es-pañola la que le informó que estaba sufriendo una situación de explo-tación laboral: Yo no sabía que Nacho estaba cometiendo un delito porque nunca había ido a otro país. Desconocía la ley de aquí , expresó la bailarina, quien dijo que su motivación en este caso es que sirva para mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes y se impidan este tipo de abusos de poder, porque esto se da a diario. Sé que es su palabra contra la mía, pero las cosas sucedieron así, como yo lo cuento. No quiero que termine en la cárcel ni quiero destruir a nadie, pero si este señor estaba haciendo las cosas tan mal, tiene que pagarlo .

Va a ser la palabra de 17 contra una

La responsable de la producción mexicana de Malinche, Roxana Drexel, explicó que el programa de becas suponía una estancia en España de 10 meses (que finaliza en octubre) y gasto por alumno de 20 mil euros (360 mil pesos), que incluían 500 euros como bono de aportación para sus gastos y 150 euros mensuales para ser canjeados en el supermercado. Negó la falta de seguro médico y aseguró que la situación de sus documentos estaba en trámite, acorde con el asesoramiento de sus abogados.

En cuanto a las denuncias de Lesly, Druxel señaló: No hemos visto la denuncia. No sabemos qué alega, pero en términos generales va a ser la palabra de 17 contra una y sus opiniones de que vivían muy mal. Ella pone todo tétrico, pero sólo estuvo 12 días con nosotros. Hay muchas cosas en las que tendrá que darse cuenta que no le favorecerá decir tantas mentiras. Y si hay que ir a juicio, no tenemos problema. Creo que va a terminar favorablemente. Es una ola. Una racha. Se va a terminar. A nadie se explotó. No vivían en un calabozo. Tienen unas salas de ensayo padrísimas. Se hablará en un juicio y se acabó .

Mientras se resuelve la parte legal, los 17 artistas connacionales siguen ensayando y cumpliendo el programa creado para que a su regreso a México sean los protagonistas de Malinche. Por su parte, la joven bailarina Lesly Ochoa se queda a la espera de que la justicia resuelva sus denuncias, la primera por explotación laboral contra Nacho Cano y la segunda en la que solicita el estatus de asilada política para quedarse a vivir en España.