Miércoles 24 de julio de 2024

Rafael Márquez, ex capitán y ahora principal ayudante del técnico Javier Aguirre en la selección nacional, dejó su cargo al frente de la filial del Barcelona para evitar que se convirtiera en una zona de confort. En una carta abierta difundida en redes sociales, el michoacano hizo un breve recuento de las dos temporadas que dirigió en España, de su relación con los jugadores y directivos, además del rol que desempeñará rumbo al Mundial de 2026.

En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort , ex-plicó el ex futbolista de 45 años. Busco siempre un crecimiento y estos dos años en el Barcelona Athletic me han ayudado a darme cuenta de que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo con base en el trabajo .

Márquez y Aguirre serán presentados el 1º de agosto en sus cargos. Para El Vasco, quien esta vez releva a Jaime Lozano, será la tercera etapa al frente del Tricolor luego de los procesos de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en los que asumió el mando en situaciones de emergencia.

Han sido muchos días analizando la posibilidad de un nuevo reto. Me fue muy difícil tomar la deci-sión de dejar el Barcelona y emprender este compromiso , reconoció el ex zaguero central. “Agradezco la gran oportunidad que me brindó el Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club. Espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas”.

Cinco veces mundialista (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018), todas como capitán, el denominado Káiser –apodo que hizo legendario el alemán Franz Beckenbauer– anunció su retiro profesional hace seis años. Desde entonces fue director deportivo del Atlas, luego migró al Barcelona para comenzar a dirigir al equipo B, con el cual alcanzó la fase final en dos temporadas.