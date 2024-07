“Además, meto al personaje en la política. En una historia pasada su amante era diputada y aquí lo quiero convertir en senador. No le importa la política, sólo sabe que va a ganar dinero. Habla no solamente del machín, sino de la corrupción que puede haber detrás de esta gente que busca un cargo para ganar dinero y estafar.

En entrevista con La Jornada, Hinojosa (Ciudad de México, 1954) comentó que se trata de “empujar al lector a que se indigne. Los correctores me decían: ‘Oye, bájale a eso’, pero es que nada más estoy exhibiendo al macho. No estoy acompañándolo.

“El libro anterior se subtitulaba Un poeta… una mujer… un cerdo: una historia de amor, porque los convertí en dueños de un porquero, pero habla también de esa porquería que hay entre ellos y aquí también se refleja.”

El autor relató que ha abordado la violencia y la muerte en casi todo lo que ha escrito para adultos. “Tengo como defensa, como escudo para protegerme de esos temas, el humor negro. Eso se ve aquí. Es un humor y una risa forzada.

Fue uno de los libros que me han salido más rápido y con los que más me he reído. Era como un compromiso, pero está saliendo 15 años después del otro.

En torno a la reminiscencia en su texto del cuento clásico Barba Azul, sobre un hombre que oculta en una habitación los cadáveres de sus anteriores esposas, Hinojosa sostuvo: “Es un arquetipo. En gran parte de la literatura que se escribe en el mundo, por detrás están los cuentos de hadas. La serie de novelas Harry Potter es una Cenicienta. Yo tengo siete Caperucitas Rojas y otra Cenicienta”.

Hinojosa comentó que le interesa la brevedad, pues “soy cuentista y no novelista, aunque he escrito novelas. Soy más de Twitter (ahora la plataforma X) que de blog. Me gusta que me corten más. Cuando a Twitter lo hicieron del doble de palabras, lleno de caracteres, dije: ‘esto ya no es lo mío’”.

Refirió que hace poco hizo el experimento de convertir en novela, para ser publicada por el Fondo de Cultura Económica, el Informe negro, escrito en los años 80 en 100 apartados muy breves. “Después de tantos años decidí convertirlo en novela. Esos capítulos fueron una especie de esqueleto. Se va a publicar Informe negro, la novela; después Informe negro, el cuento y, por último, Informe negro, una reflexión sobre qué es lo que hice para transformar ese cuento en novela”.