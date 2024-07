Elba Mónica Bravo

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 33

Residentes de la colonia Obrera bloquearon por casi dos horas el Eje Central Lázaro Cárdenas en protesta porque desde hace más de dos años el drenaje de la calle Antonio Solís está colapsado , y diferentes autoridades han hecho caso omiso a las quejas de los vecinos para resolver la problemática.

Expusieron que en temporada de lluvias la situación se agudiza porque el agua del drenaje brota por las coladeras no sólo de la calle, sino en algunos de los registros en los patios y sanitarios de los domicilios.

Reprocharon que las autoridades no atiendan la situación, a pesar de que es permanente el mal olor, así como el agua estancada verdosa , y detallaron que el problema se extiende hasta atravesar las calles Bolívar e Isabel La Católica.