Emir Olivares y Alonso Urrutia; Silvia Chávez y Claudio Bañuelos

Reporteros y corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2024, p. 32

Los asesinos del jefe de inteligencia de la policía de la Ciudad de México, el comisario Milton Morales Figueroa, mantenían un seguimiento de sus actividades, aseguró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia mañanera de ayer, reporteros preguntaron sobre este crimen, ante lo que la funcionaria manifestó el compromiso del gobierno federal de que habrá respuestas, aunque, por prudencia, evitó profundizar en la información.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó: Quienes hicieron esto tienen que ser buscados y castigados. No es como antes, cuando había impunidad; ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable, ahora se castiga a quien sea. Hemos avanzado mucho, ya no es lo mismo .

Ante la interrogante de si este ataque representaría un mensaje para la siguiente administración federal, el mandatario remarcó que no incurriría en especulaciones: ¿Para qué nos metemos a eso?

El tabasqueño pidió a Rosa Icela Rodríguez precisar sobre el caso y las indagatorias, quien señaló: Por razones de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance, y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir, ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya castigo para los responsables y que no quede impune este caso , resaltó la funcionaria federal.

–¿Tenía un seguimiento por parte de grupos del crimen organizado? –se le preguntó.

–Evidentemente que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones de algún grupo o personas que hayan participado; entonces, yo prefiero ser muy prudente porque lo más importante es que no haya impunidad –respondió.