E

l tiempo pasa. Durante décadas los medios han avisado, cada año, del altísimo número de rechazados por la UNAM. En la versión más ingenua, todo ocurre como si la autoridad de turno estuviera dedicada a imponer unos exámenes hechos con el propósito de rechazar a la mayoría de quienes buscan entrar a sus aulas. O, quizá, se trata de autoridades ideologizadas por el clasismo por lo que, en el mejor de los casos, inconscientemente mantienen esa política.

Como debiera ser evidente, la altísima concentración de la demanda de aspirantes a iniciar educación superior en la UNAM no es un problema de la UNAM sino del sistema de educación superior del país. No está, por tanto, en la decisión de la autoridad de esa institución enfrentar y resolver ese problema. Ni siquiera la Anuies y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP juntas podrían resolverlo. Acaso, conjuntamente, podrían entender e idear una ruta de salida, pero sin la decisión y seguimiento directo ahora de la Presidenta de la República, y el objetivo expreso de planear el futuro con los recursos suficientes, no podrá haber solución a ese problema mantenido obcecadamente irresuelto por los gobiernos de México.

En 2001 la UNAM atendió a 244 mil estudiantes de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado; en el ciclo escolar 2023-2024 lo hizo para casi 380 mil alumnos; es decir, hubo un crecimiento de la mátricula superior a 55.7 por ciento. El dato implica una tasa de crecimiento anual muy superior a la de los grupos de edad de los segmentos de población correspondientes a los niveles educativos señalados. Es decir, la UNAM ha estado absorbiendo una parte del rezago acumulado en la atención a la demanda.

La UNAM ¿debería crecer con más de 100 mil ingresos cada año para evitar que haya rechazados? Hasta que llegue ¿a cuántos millones?, ¿o debería seguir creciendo indefinidamente? Está claro que esto es un total absurdo y que es necesaria una reforma del sistema de educación superior. Es una necesidad imperiosa del país que es menester atender a la brevedad.

La UNAM no tiene una autoridad central que decide cada año cuántos entran y cuántos no. La decisión, para cada disciplina universitaria, la toma el Consejo Técnico (CT) de cada facultad. EL CT es una autoridad colegiada conformada por un número dado de profesores de las distintas áreas de la disciplina de que se trate, con la participación de un número variable de estudiantes. La decisión del CT de cada facultad no es una decisión arbitraria; la toma, por necesidad, basándose en la historia reciente de los ingresos y los egresos de cada año, y de la experiencia sobre las decisiones que en conjunto toman las facultades equivalentes de otras universidades, si influyen en los procesos de la UNAM.