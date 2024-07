Obregón lo mandó a asesinar, pero los militares que debían cumplir con ese cometido se negaron a concretarlo y por fortuna para México ese gran luchador salvó la vida. Sin embargo, Obregón ya había mandado coronas fúnebres a la que creía viuda de Múgica y le había enviado condolencias.

Siendo adolescente, contemplé una extraordinaria fotografía. En ella Obregón aparece a caballo y en uno de sus lados aparece como jinete el general Pablo González, feroz genocida de campesinos zapatistas y que había organizado el asesinato del Caudillo del Sur, y en el otro lado aparece también a caballo Genovevo de la O, uno de los principales colaboradores de Emiliano Zapata. Obregón murió antes de que se formara el PRI, pero ya en su turbulento cerebro se originaba uno de los principales paradigmas del llamado nacionalismo revolucionario; la idea de una nación donde los explotados coexistían amigablemente con sus explotadores, los obreros y campesinos con sus patrones y los oprimidos con quienes los atormentaban.

Llamo síndrome del manco a la persistencia nefasta de las peores características del obregonismo: su enorme falta de respeto a la vida humana, su amor por los bienes ajenos, su soberbia caudillista, su incapacidad para generar sentimientos amorosos auténticos y su dependencia cada vez mayor, a los dictados que provenían desde Washington. En este sentido muchos funcionarios del PRI han sido auténticos herederos de don Álvaro y con ello no quiero dar a entender que todos los miembros del PRI alberguen malignas intenciones. Yo mismo he tenido varios familiares en ese partido y la mayoría de sus miembros son personas que no han cometido delito alguno y me consta que ello en parte se debe a que muchos desconocen las fechorías de varios de sus principales dirigentes. Entre los principales herederos del sadismo obregonista estuvo aquel presidente que ordenó la matanza en la Alameda en 1952, otro que ordenó la masacre del 2 de octubre de 1968 y aquel que fingió no ser responsable de lo ocurrido en 1971. Naturalmente, pienso que el señor conocido como Alito es totalmente ajeno a cualquier intento de establecer la democracia en México, pero podemos otorgarle el beneficio de la duda al suponer que no está tan poseído por Luzbel como aquel sonorense.