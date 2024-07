Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2024, p. 10

Tapachula, Chis., La caravana de migrantes que partió el domingo de la frontera México-Guatemala descansó ayer en Tapachula y hoy continuará su trayecto hacia la frontera norte.

Ayer caminamos más de 12 horas, ya no avanzábamos, arrastrábamos los pies, imagínese , dijo la hondureña América Hernández.

La mujer de 56 años contó que viaja con el menor de sus tres niños con el objetivo de darle una vida distinta a sus otros hijos que se quedaron en Honduras, donde trabajaba en labores de limpieza en hogares y fábricas, pero de manera eventual y con un sueldo precario.

El guatemalteco Hugo Gómez, de 29 años, decidió ir en busca del sueño americano ante las amenazas del crimen en su país, donde se desempeñaba como agente de seguridad privada, así como para ayudar a sus padres y una hermana mayor a quien recientemente le detectaron cáncer de mama.

Vamos a seguir mañana hasta donde lleguemos, hasta donde Dios nos diga, vamos a cruzar la frontera y darle una mejor vida a mi familia, a mis papás y mis hermanos , expresó.

Clara Ramírez, de El Salvador, decidió sumarse a la caravana junto con su esposo y dos pequeñas, una de seis años y otra bebé de un año, porque en su país han padecido el asecho de la delincuencia. Recordó que hace cinco años uno de sus hermanos de 15 años desapareció sin que hasta ahora conozcan su paradero.