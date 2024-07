Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2024, p. 7

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó rebajas a las multas previstas para los partidos políticos por irregularidades en gastos de campaña durante las contiendas federales y locales.

De un cálculo inicial general de mil 564 millones de pesos en sanciones, 785.6 son por los procesos federales; a este último rubro se reduciría alrededor de 330 millones, principalmente por disminución a dos conceptos: gasto no reportado y gasto no comprobado, cantidad que todavía está en revisión. Estas multas todavía pueden ser impugnadas por los partidos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que la finalidad es alcanzar un sistema de revisión inhibitorio más que sancionatorio, porque castigar en exceso no es la solución, y ante una reforma se buscará una relación distinta con los partidos y tener una revisión más práctica.

Pidió que no se juzgue al INE como laxo o que no quiere tocar a los partidos ni con el pétalo de una rosa , pero tampoco es eliminarlos por esta vía. No vamos a ser horca y cuchillo de los partidos , comentó a la prensa.

Al mismo tiempo, integrantes del consejo advirtieron la necesidad de reformar el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) electoral frente a presuntas fallas técnicas para que los sujetos obligados (partidos) subieran sus reportes.

Al cierre de la fiscalización de campañas –y por mayoría de votos– fueron aprobados distintos criterios que ocasionaron las reducciones de las penas. Por ejemplo, en el concepto de egreso no reportado , el proyecto de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) señalaba una multa general para todos los partidos y candidatos independientes por 519.1 millones de pesos correspondiente a 150 por ciento del monto involucrado.

Sin embargo, en la sesión de este lunes, con una votación dividida de siete consejeros contra cuatro, el castigo fue reducido a una tercera parte, es decir, si un sujeto obligado no reportó un millón de pesos, la multa será de una cantidad igual. En tanto, en el concepto de egreso no comprobado , se avaló, por ocho votos contra tres, reducir a la mitad la multa original programada de 129.9 millones.

Morena, el que más acumula

Hasta el cierre de la edición no se habían ajustado las multas que, según el primer informe de la UTF eran de mil 565 millones de pesos (mil 420.9 a partidos nacionales, 143.1 a partidos locales y mil 197 millones a candidaturas independientes). Serán revisadas a la baja las de 392.6 millones a Morena, 245 millones a Movimiento Ciudadano, 168.1 millones al PAN; 83.3 millones al PRD, 133.4 millones al PT, 196.8 millones al PRI y 200.9 millones al Verde.

De igual forma, se ajustarán los 143 millones a partidos locales y el poco más de 1.2 millones a independientes. Del gran total de sanciones, 785.6 millones fueron la base de cálculo para multas a elecciones nacionales y 778.9 millones de casos locales.