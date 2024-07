E

n nuestra sociedad el trabajo infantil es un signo de atraso y de explotación económica. De acuerdo con la visión moderna, es en la edad adulta cuando el ser humano cuenta con las condiciones físicas e intelectuales para realizar actividades productivas con plenos derechos y obligaciones.

Sin embargo, la edad mínima legal para trabajar en México es de 15 años, aunque entre esa edad y los 18 años las personas no son consideradas adultos, por lo que no pueden reclamar derechos como el voto ciudadano. En esa etapa la familia, la sociedad y el Estado deben proteger al adolescente, porque no lo consideran del todo formado para que tome decisiones autónomas e independientes.

La mayoría de niños y adolescentes que realizan alguna actividad productiva están expuestos a todo tipo de vejaciones. Por un lado no son ciudadanos con los mismos derechos laborales que los adultos, y por otro, quedan a merced de quien los contrata. En este camino, un número creciente de jóvenes trabajan para el crimen organizado en condiciones de esclavitud o en actividades de gran riesgo como la distribución de drogas y la prostitución.