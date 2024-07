No habrá justicia verdadera si no se combate la escandalosa y criminal concentración de la riqueza, para lo cual habrá que considerar que ahora a los pobres se les reparte el presupuesto público solamente y los de arriba siguen con sus grandes negocios como dueños de los medios de producción; es necesario democratizar las fuentes que generan la riqueza para que ésta se distribuya equitativamente.

No puedo menos que estar de acuerdo con lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados en un evento en San Luis Potosí y reconocer la sinceridad y convicción con que lo hizo al declarar: me da hasta pena decirlo, pero en nuestro gobierno los banqueros han tenido las mayores ganancias en toda la historia de México, aunque nunca se había reducido tanto la pobreza como lo estamos haciendo ahora (...) y hay los que con su trabajo y capacidad empresarial, creando empleos de manera legal, han aumentado hasta el doble su fortuna .

Ese camino que pueda abonar al desarrollo de la economía social y solidaria. En tanto, sólo considerar a los programas sociales y becas como complementarios a las acciones del gobierno.

O se profundiza, o se retrocede, nada es estático

Benito Mirón Lince

Pide respuesta a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras

Solicito a la Rectoría de la UNAM y a la Coordinación para la Igualdad de Género insten a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort, a responder de forma oficial las razones académicas por las cuales, otra vez me dejó fuera de la asignación de curso Género, violencia y ética comunitaria.

Ella me aseguró que al no haber ningún fundamento académico para no seguir impartiendo dicha materia, me reasignarían este semestre la misma. Pero desde junio no responde a mis mensajes y es su obligación como funcionaria contestar a la comunidad.

La directora Rodríguez Van Gort ha descuidado los logros de la toma feminista de 2019, permite la gestión discrecional y autoritaria de la asignatura, la Comisión Tripartita Autónoma que vigilaría los tema de género en la Facultad está incompleta, y ya no se evalúa a docentes que ingresan a impartir la materia, entre otros temas.

Lena Brena, docente de la FFL, UNAM

Invitaciones

Proyección de la película Nacidos en Gaza, de Hernán Zin

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la proyección de la película Nacidos en Gaza, de Hernán Zin. La cita es hoy a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, Ciudad de México.

Festejo por el aniversario de la revolución cubana

Invitamos al tradicional baile para celebrar un aniversario más de la revolución cubana. Bailaremos al ritmo los mejores grupos de música de ese país que han venido directamente de la Isla. Habrá bebidas y comida cubana. La cita es el viernes 26 de julio a partir de las 20 horas, en el Salón Los Ángeles, ubicado en Lerdo número 206, colonia Guerrero. Informes a los teléfonos 55-1652-7634, 55-3878-1142 y 55-3203-3728. Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Ana Rodrigo, Aline Pérez, Esteban Rivero, Líbano Bretón, Tamara Barra