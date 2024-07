Después una decena de empleados de Jara Cruz, quienes vigilaban de cerca a la actriz, la rodearon cuando se levantaba para mostrar su playera con la leyenda citada, a fin de que ésta no se viera.

Cruz criticó que el personal de seguridad la persiguiera, cuando en su comunidad se necesitan esos elementos para vigilar Lázaro Cárdenas, que ha sido atacada con frecuencia por los pobladores de Llano Guadalupe.

Creo que si mi hermano Román hubiera tenido toda esa seguridad que usaron para perseguirme, él no habría sido asesinado . Insistió en que los ataques a la comunidad no han cesado, sin que las autoridades estatales hagan algo para frenar la invasión. Apuntó que si bien ha habido convocatorias del gobierno de Oaxaca a ambas demarcaciones para participar en mesas de diálogo y se han realizado algunas reuniones, las agresiones continúan. Lo anterior, aunado a que no hay castigo para los responsables de los ataques, por lo que puntualizó que no puede haber paz sin justicia.

Reprobó que a la fecha los responsables de las acometidas del 5 de mayo y 22 de noviembre de 2023, que dejaron ocho muertos, sigan libres, por lo que reprobó la actuación tanto del gobierno de Salomón Jara como de la fiscalía.

Aseveró que tanto ellos como víctimas, como en la administración estatal, tienen conocimiento de quienes son los responsables de los crímenes, pero hasta ahora no han sido aprehendidos.

Al término de la edición matutina del Lunes del Cerro, el fotoperiodista del diario El Universal, Edwin Hernández fue agredido por elementos de seguridad del gobernador, asignados para custodiar a Ángeles Cruz. Al intentar acercarse a ésta, una mujer y un hombre le cerraron el paso y le rompieron su acreditación.