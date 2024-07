Ap

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2024, p. 9

Nueva York ., Abdul Duke Fakir, el último sobreviviente del grupo original de Motown The Four Tops, conocido por éxitos como Reach Out I’ll Be There y Standing in the Shadows of Love, murió ayer a los 88 años.

Fakir falleció por una insuficiencia cardiaca en su casa en Detroit, acompañado por su esposa y otros seres queridos. El fundador de la discográfica Motown, Berry Gordy, resaltó en un comunicado que Fakir ayudó a encarnar la espectacularidad, la clase y el arte de los Tops.

“Duke fue el primer tenor: suave, suave y siempre fino. Durante 70 años mantuvo intacto el notable le-gado de los Four Tops”, prosiguió.

Los Four Tops fueron una de las bandas más populares y duraderas del Motown, alcanzando su punto máximo en la década de 1960. Entre 1964 y 1967, tuvieron 11 éxitos en los 20 primeros puestos y dos número uno: I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) y el clásico operístico Reach Out I’ll Be There. Otras canciones, a menudo sagas de dolor romántico y duelo, incluyen Baby I Need Your Loving, Standing in the Shadows of Love, Bernadette y Just Ask the Lonely.

Alcanzaron el top 20 por última vez a principios de la década de 1980, con la balada sentimental When She Was My Girl.

Muchas de las más grandes estre-llas de Motown, desde The Supremes hasta Stevie Wonder, alcanzaron la mayoría de edad en la compañía con sede en Detroit fundada por Gordy a finales de la década de 1950. Pero Fakir, el cantante Levi Stubbs, Renaldo Obie Benson y Lawrence Payton habían estado juntos una década cuando Gordy los contrató en 1963 y ya tenían una presencia escénica pulida y un estilo vocal versátil que les permitía interpretar cualquier cosa, desde canciones country hasta estándares pop como Paper Doll.

Se llamaban Four Aims cuando comenzaron, pero pronto se rebautizaron como Four Tops para evitar confusiones con el cuarteto de armonía blanca The Ames Brothers.

Después de que Holland-Dozier-Holland dejara Motown en 1967, los Tops tuvieron un éxito más esporádico. Pero mientras los Temptations y otros colegas sufrieron problemas con las drogas y cambios de personal, los Four Tops permanecieron unidos e intactos hasta que Payton murió en 1997; Benson en 2005 y Stubbs en 2008.

Fakir salió después de gira como Four Tops con el vocalista Alexander Morris, Ronnie McNeir y Lawrence Roquel Payton Jr., el hijo de Lawrence Payton.