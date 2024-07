Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2024, p. a10

A pesar de que su administración ha estado envuelta en la polémica desde los primeros días, Ana Gabriela Guevara sostuvo que dejará la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sin ropa sucia en el cesto .

Desde antes de ocupar el cargo, fue criticada por no contar con el perfil académico requerido, un obstáculo que fue modificado por la Secretaría de Educación Pública para que pudiera asumirlo. Más tarde, su gestión fue señalada de malos manejos financieros que derivaron en sanciones a colaboradores cercanos; algunos de los cuales volvieron a la institución.

La ex velocista también enfrentó un conflicto legal con deportistas y entrenadores a quienes se les negó el pago de becas, pero varios de ellos interpusieron amparos que le han ido ganando a la dependencia federal.

Nada parece afectar o perturbar a la subcampeona olímpica y a pocos meses de que culmine su gestión, admitió que le gustaría continuar, pero eso se lo deja al tiempo .

No sé qué pasará en el futuro, mi mente está enfocada en los Juegos Olímpicos, pero si recibiera una invitación estaré dispuesta a colaborar por el bien del deporte en mi país. Por lo pronto, prefiero no contaminar el momento de los atletas, ni pensar mucho en eso porque causa ansiedad y sufrimiento , comentó en conferencia de prensa.

No tengo reclamos, al contrario, he aprendido mucho de la administración pública. Si me voy dejo la Conade sin ropa sucia en el cesto , agregó.

Insiste en que a pesar de las acusaciones, las finanzas son un tema que nadie podrá cuestionarle pues no le han encontrado nada.

Intentaron un descarrilamiento de mi administración, pero nos fortalecieron más. Vamos a concluir con las finanzas sanas, sin números rojos y situaciones que generen suspicacias , dijo.

La prueba más clara de que se han hecho bien las cosas es que después de más de 40 auditorías no se ha encontrado nada fuera de la ley , argumentó la ex velocista.

Guevara suele responder del mismo modo ante las continuas preguntas sobre la cuestionada transparencia de su administración.