Martes 23 de julio de 2024, p. 4

La artista Mariana García Tinoco (Ciudad de México, 1993) optó por irse de México para perseguir una carrera basada en la pintura, aunque también ha incursionado en la música. Se fue de su país natal, incluso, a sugerencia de sus maestros de preparatoria. No había artistas en su familia ni estaba conectada con el medio artístico. Sin embargo, recuerda que su padre dibujaba como pasatiempo, sentado en una mesa en la casa, mientras su hija volvía a trazar las líneas que él ponía en el papel .

Antes de irse, García Tinoco obtuvo una beca para estudiar la carrera de bellas artes en la Universidad Pace, en Nueva York, donde radicaba su hermana, que es actriz. Todavía en México, la joven tomó algunos cursos, porque, a pesar de su intención de dedicarse al arte, no sabía si lo haría en la música o en la plástica.

En la universidad entró en contacto con el teatro; entonces, diseñó escenografías, además de trabajar de actriz, lo cual le permitió conocer a personas del medio teatral.

Estas experiencias la pusieron en contacto con los títeres que resultan ser una extensión del actor .

Así conoció a Federico Restrepo, director productor de La MaMa Puppet Series, club de teatro experimental, en Nueva York. Actualmente, García Tinoco goza de una residencia para el periodo 2024-2025 en este teatro de off-off Broadway, además de trabajar en un nuevo espectáculo, Building my casa, que estrenará en febrero de 2025, para Teatro 220, compañía residente de La MaMa.

Sobre la popularidad actual de los títeres, la artista recuerda que La MaMa organiza desde 2004 el festival bienal La MaMa Puppet Series, que presenta un teatro contemporáneo de títeres. El interés de García Tinoco por estos muñecos tiene que ver con la animación: “La animación siempre me ha gustado, en mi perspectiva, los títeres y marionetas son la versión live action de ella. Me fascina, porque el personaje puede hacer cosas que en realidad un ser humano no, como volar, mover la cabeza 360 grados... son la extensión o medio perfecto para la fantasía y la magia en un escenario en vivo”.