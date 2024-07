L

a madrugada del 19 de julio, un dron lanzado por la Fuerza Aérea de Yemen alcanzó un edificio en Tel Aviv, la ciudad más poblada y segura en el área metropolitana del Gush Dan, en Israel, y sus efectos podrían resultar contraproducentes para la estabilidad del régimen sionista de Benjamín Netanyahu y su guerra genocida en Gaza.

La operación yemenita adquiere una importancia militar cualitativa, ya que tuvo como objetivo uno de los puntos más sensibles en la región palestina ocupada de Jaffa, nombrada Tel Aviv por el régimen de Israel. El vehículo aéreo no tripulado, denominado de manera elocuente Jaffa –que pudiera tratarse de un dron tipo Shahed 3 de fabricación iraní, pero modificado y producido en Yemen y que según especuló The New York Times sería un nuevo modelo de avión furtivo−, recorrió más de 2 mil kilómetros durante nueve horas y penetró desde el mar para impactar un edificio anexo al consulado de Estados Unidos en la calle Ben Yehuda, una de las más importantes de Tel Aviv, sin ser detectado por los sistemas de intercepción de la llamada cúpula de hierro israelí-estadunidense.

El ataque, que causó la muerte de un colono y dejó al menos 10 heridos, fue calificado por la prensa israelí como el colapso de la disuasión , una muestra clara de debilidad y un grave fallo operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que no hubo alerta ni detección por parte de sus radares en tierra, aire y mar.

Según el medio económico israelí Calcalist, un alto funcionario del ejército local describió la operación yemenita como el 7 de octubre de la defensa aérea israelí . El funcionario afirmó que el éxito de Yemen marca el fin de la era del cielo limpio de la que Israel se jactó mucho tiempo. Destacó que además de la falta de información de inteligencia tangible, el sistema de defensa aérea tiene otros medios que debieron ayudar a conocer la amenaza, como la detección satelital, la localización óptica y los radares.

A su vez, un funcionario del buró político del movimiento Ansarolá, señaló que Yemen entró en una nueva fase estratégica en las operaciones contra el enemigo israelí, y aseguró que existe complementariedad con las fuerzas del Eje de Resistencia en Líbano, Iraq y Palestina ocupada. (El 14 de abril pasado, Irán también demostró la imposibilidad de Israel de interceptar sus misiles hipersónicos). Según adelantó el dirigente hutí, el banco de objetivos en Tel Aviv es variado, múltiple y preciso, y la zona no estará segura a partir de ahora, calificando la operación como un éxito militar avanzado.