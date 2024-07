Freinet no establece un método educativo, simplemente construye técnicas de trabajo escolar, siendo la fundamental el célebre texto libre . Los niños (también aplicable a los jóvenes, los adultos y los viejitos) escriben su propia palabra, con total libertad y absoluta responsabilidad, para después imprimirla (la imprenta Freinet es un instrumento de trabajo, no una técnica. Hoy casi no se usa esa imprenta en las escuelas, sustituida por la computadora y la impresora que también quedan al servicio de la libre expresión). Los textos libres se agrupan en revistas o cuadernos escolares y se difunden, primero en el propio medio local, y más adelante vuelan por todas partes gracias al servicio de los señores carteros. Aparece así una segunda técnica de trabajo complementaria del texto libre: el también célebre intercambio de correspondencia realizado por los más diversos países, sin la preocupación del entendimiento de las lenguas, gracias al uso del idioma universal: esperanto. Sí, la cooperativa Freinet francesa o Cooperativa de Enseñanza Laica (CEL), desde sus primeros tiempos, fomentó la práctica internacional del intercambio de publicaciones escolares. Y, para dar cuerpo a esa actividad, en su congreso, celebrado en 1957 en Nantes, se propuso la creación de la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna (FIMEM), con sede en París, instancia que en 1958 celebró en Bélgica su primer congreso. Desde esa fecha, la FIMEM se reúne cada dos años, arropando una reunión de maestros conocida como Encuentro Internacional de Educadores Freinet (RIDEF, por sus siglas en francés). La primera RIDEF, por tanto, se congregó en 1958 en Chimay, Bélgica.

ste verano está siendo propicio para la aparición de expresiones alrededor de la pedagogía Freinet. Recientemente, Luis Hernández Navarro presentó en estas páginas (2/7/24) un recuento de la educación pública alternativa mexicana. Destacando dos situaciones: en primer lugar, entre las distintas modalidades de tal educación, ha estado presente de manera sobresaliente la pedagogía Freinet; y, en segundo sitio, no nada más, como pudiera pensarse, se practica la educación Freinet en las prestigiadas escuelas particulares creadas por los maestros Pepe y Chela Tapia, Patricio Redondo, Tere Garduño y Hortensia Fernández, entre otras. No, Freinet también ha tenido y tiene la simpatía de abundantes maestros públicos que desde hace 37 años están aglutinados en el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna (MMEM).

Falta decir algo, lo más sugestivo, sobre las actividades que esperan a las personas de todo el mundo participantes del encuentro. Actividades, naturalmente, al más puro estilo Freinet, sin convencionalismos, dejando de lado la pedagogía de la saliva (conferencias y bla bla), para centrarse en la realización de sugestivos, talleres, a veces sobre temas insospechados, preparados sobre la marcha con la participación entusiasta de los asistentes. Por primera vez en una RIDEF, y esa hermosa sugerencia me atrevo a atribuirla a la maestra Tere Garduño, se realizará un encuentro presencial y virtual, de niños, niñas y adolescentes, para debatir sobre un importante tema seleccionado por ellos mismos: ¿Qué le pedimos a la escuela y a nuestros docentes? Dar la palabra al niño es lo esencial para la pedagogía Freinet; dársela en la RIDEF será un reto.

En la reunión de Oaxaca no podrá faltar una Jornada a puertas abiertas a la Escuela Normal de Tamazulapan , acompañada por la presentación del libro Pintura contra la pared hecha por el propio autor, el amigo Luis Hernández Navarro. Por añadidura habrá veladas interculturales, visitas a lugares de interés, excursiones, y todo estará aderezado por la cultura y la exquisita comida típica, propias de la región, y por la hospitalidad de los oaxaqueños.

También durante este verano aconteció algo en el país que de cierta manera tiene que ver con la educación Freinet. Una situación, para mí, muy preocupante. La casi presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró recientemente a quien se desempeñará durante su gestión como secretario de Educación Pública. No me cabe en la cabeza que una mujer que estudió su primaria en una escuela de corte Freinet, encabezada con toda dignidad por el maestro José de Tapia y Bujalance, haya designado para tan importante encargo a Mario Delgado, persona non grata para el magisterio por las razones de todos bien sabidas. Pienso que se trata de un mal comienzo para la educación sexenal; sin embargo, concedo a Claudia y a su secretario el beneficio de la duda. La anunciada cancelación de los exámenes para ingreso al bachillerato público es un respiro; ojalá que todas las universidades públicas del país, autónomas o no, sigan el ejemplo. El tiempo dirá.

Coletilla: al poco de haber salido publicada mi anterior colaboración (23/6/24), una lectora habitual, Lucía Cárdenas Aceves, quien formó parte de mis estudiantes de pedagogía hace muchos años, desde Estados Unidos inquirió por aquello que escribí de mis tres maestros de vida. ¿Alguna maestra de vida? , fue lo que quiso saber. Le respondo así: por supuesto que mi mamá, Lourdes Mier y Terán del Valle, fue mi gran maestra de vida. Sus enseñanzas fueron torales en mi formación como profesor, investigador y hombre. En el terreno propiamente educativo también he tenido maestras de primera, que contribuyeron a trazar mi camino freinetiano; me refiero, principalmente, a Chela de Tapia y a Tere Garduño, estaré siempre agradecido con las dos. A Lucía le dedico este artículo por ser una amiga curiosa.

¡Elevemos la mirada de la educación!

*Profesor en la UNAM

jimenezmy@gmail.com