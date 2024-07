Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2024, p. 10

En medio de un proceso interno en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que se perfila la relección de Alejandro Moreno Cárdenas como su dirigente nacional, en las filas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se preparan centenares de renuncias de sus integrantes a su militancia priísta, incluidas las de varios de sus dirigentes.

Fundada desde 1936, la CTM no sólo se convirtió de manera formal en el sector obrero del PRI, sino que fue uno de los brazos históricos de los que echó mano el tricolor para lograr por décadas sus triunfos electorales. No obstante, las pasadas elecciones marcaron una ruptura entre el partido y la central obrera, a la que dentro del partido le reclaman por no haber operado a favor del instituto político.

En la que fue la primera fase de los foros estatales que concluyeron con la Asamblea Nacional del partido, con la que se reformaron los estatutos de esta fuerza política para permitir la relección de sus dirigencias, varios miembros del partido pidieron que los ajustes incluyeran la salida de la CTM como uno de los sectores del PRI.

Cetemistas con conocimiento de las molestias que esto generó en la central obrera revelaron a La Jornada que la comunicación entre el PRI y la CTM está rota y no hay vuelta de hoja en la relación con el partido. Debido a ello no acudieron a la Asamblea Nacional del 7 de julio.

La renuncia a su militancia por parte del secretario general adjunto de la CTM, Fernando Salgado Delgado, es sólo el preámbulo, agregaron las fuentes consultadas. No obstante, se respetaría la decisión de quienes decidan seguir en el PRI, aclararon.