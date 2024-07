Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2024, p. 6

Por registrar comprobación de eventos que no se llevaron a cabo en el lugar señalado; omitir documentación que comprobara gastos contratados, como pinta de bardas y espectaculares; informar de manera extemporánea cancelación de encuentro de la agenda de actos públicos; no presentar estados de cuenta, o ajustar pólizas contables que no coinciden con las de origen, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila aprobar este lunes sanciones económicas millonarias a partidos políticos y candidatos.

Luego de casi dos meses de que la Unidad de Fiscalización (UTF) del instituto hizo una revisión exhaustiva de los informes de gastos de campaña de cargos públicos federales y locales, entregados el primero de junio pasado, hoy se aprobarán las multas establecidas en más de 643 dictámenes contra candidatos federales y locales de todas las fuerzas políticas.

Entre otras de las irregularidades detectadas por el INE destacan presentar recibos que carecen de firmas, no presentar comprobantes de transferencias bancarias, así como la omisión de informar el porcentaje de distribución del financiamiento, detalles de la distribución de gastos prorrateados entre las campañas, informar de manera extemporánea el aviso de apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos de campaña, además de omisiones en el registro de gastos en redes sociales en la cuenta de la campaña.

Las irregularidades atribuidas a cada instituto político surgieron en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos correspondiente al proceso electoral 2023-2024 , establece el dictamen sobre los cargos para presidencia, senadurías y diputaciones.

La UTF revisó 6 mil 478 informes de mil 309 candidaturas federales de partidos políticos o coaliciones y dos candidaturas independientes a la presidencia, las cuales reportaron en total 3 mil 791 millones 853 mil 285 pesos de ingresos y 3 mil 810 millones 483 mil 912 pesos, lo cual muestra que los partidos gastaron 18.6 millones de pesos más de los ingresos que recibieron.