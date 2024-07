Cuenta que el pasado 18 de julio vio el resultado vía Internet del examen que presentó el 19 de mayo. Me siento feliz y satisfecha con todo el esfuerzo que hice. Se me hizo fácil el examen, si bien algunos temas estuvieron complejos, pero creo que cuando ya los tienes más dominados y repasados es muy ameno responderlos , expresó.

Ella estudiará para médica cirujana y su pasión por la carrera surgió desde la secundaria. Desde pequeña me encantaba el cuerpo humano y es una manera de poder ayudar a la gente en su salud , comentó.

Envió un mensaje a los estudiantes que no han podido entrar a la UNAM o alguna de sus opciones: les diría que hoy tenemos una alta gama de posibilidades a las que podemos acceder y lo podemos lograr con esfuerzo y buscando por dónde, que no se desanimen .

Ella trabaja los fines de semana en un puesto de hamburguesas y junto con su hermana Ameli Lozano están bajo tutela también de su abuelita Hermelinda Ramírez Hernández, de 78 años.

Mariana llamó a las autoridades de los tres niveles para que apoyen a los estudiantes de esta generación. Les diría que hay una amplia gama de talentos que pueden estar fuera de sus opciones de escuelas y me encantaría que apoyaran a esas generaciones para que puedan cumplir sus sueño , subrayó.

María Guadalupe Sánchez, madre de Mariana, explicó que ésta siempre ha sido autodidacta desde pequeña, “siempre aprendiendo por su cuenta y dedicada.

Ha hecho muchas manualidades por su cuenta. Estoy muy contenta de que mi hija haya logrado ingresar a la carrera y poder lograr su sueño , compartió.

Agregó: ha sido complicado en la economía, pero con el apoyo de mi hermana Flor de María Sánchez Ramírez y su esposo Édgar Clemente Sámano hemos salido adelante.