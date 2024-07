D

e Washington llega la noticia: lo que queda del presidente Joe Biden anunció que abandona su campaña con miras a relegirse en la Casa Blanca. La versión oficial asegura que tomó la decisión en el mejor interés de mi partido y del país; me hago a un lado y me concentro únicamente en cumplir con los deberes como presidente para lo que queda de mi periodo . En realidad, se trata de un pretexto banal, porque en el fondo está su notoria incapacidad, física y mental, no sólo para repetir en el puesto, sino para hacer algo medianamente positivo en lo que resta de su mandato.

Si en el Partido Demócrata el ambiente ya estaba más que caldeado, ahora, con dicha decisión, la temperatura ha llegado al punto de ebullición. De inmediato, la vicepresidenta Kamala Harris, una mujer de 60 años, se subió al carro de la candidatura (se supone que con el apoyo del renunciante), pero al mismo tiempo el ex presidente Barack Obama pintó su raya y se pronunció a favor de abrir un proceso para elegir al sustituto de Biden, con la mira puesta, claro está, en que la ungida sea su esposa, Michelle Obama. Todo patas para arriba.

Ni tarda ni perezosa, Harris aseguró que espero ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata y así derrotar a Trump; haré todo lo que esté en mi mano para hacerlo . Pero el silencio de parte de la clase política estadunidense parece no favorecerla. De hecho, Obama aplaudió la decisión de Biden, pero de inmediato advirtió que navegaremos en terreno desconocido en los próximos días; tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente (como su esposa). Y los que se animen a subirse.

Al mismo tiempo y desde la esquina de enfrente, el energúmeno Donald Trump (quien ganó la candidatura del Partido Republicano por una bala) se regodea por el enrarecido ambiente en el Partido Demócrata y asegura que Biden ha sido el peor mandatario de la historia , de tal suerte que Kamala Harris es más fácil de derrotar que el mismo renunciante, aunque en los hechos la distancia entre uno y otro (de acuerdo con las encuestas más recientes) no resulta abismal: 44 contra 47 por ciento, esta última proporción favorable al republicano.