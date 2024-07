E

l presidente Andrés Manuel López Obrador ha titulado primer reporte , dirigido a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, lo que en el cuerpo de su texto define como hipótesis . Tal término, establece el diccionario de la Real Academia Española, corresponde a la suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia .

Una hipótesis, es decir, una suposición, significa suponer, lo que tiene como dos primeras acepciones, en el mismo diccionario: considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen: (ejemplo) La vi con paraguas y supuse que llovía , o considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo . ¿Sinónimos de suponer?: conjeturar, sospechar, creer, figurar, poner, imaginar, pensar, considerar, cachar .

El mencionado reporte presidencial no es, por tanto, sino una suposición, una forma de análisis y expresión proveniente de la subjetividad de quien se expresa, lo cual podría o no llegar a ser verdad, de la misma manera obvia en que podría o no llegar a ser mentira. Una cosa son las suposiciones o hipótesis y otra son los hechos jurídicos.

El presidente de la República recurre, en el mencionado reporte que es hipótesis, a una fórmula que en el fondo trata de eludir los dos puntos centrales del caso de los 43 normalistas: la verdad y la justicia, compromisos a los que no se ha honrado y a los cuales ahora se pretende envolver en retórica de falsas justificaciones y en reparto de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas.

Más allá de los alegatos, las hipótesis, las suposiciones de conspiraciones internacionales y nativas contra su gobierno y los militares, y el fraseo recurrente de acusaciones contra el mismo aparato de indagación de éstos y otros hechos criminales desde el poder, al que lleva largos meses desmontando y desacreditando, López Obrador tiene frente a sí el hecho histórico de que, al igual que Enrique Peña Nieto, el ocupante de Los Pinos en aquellas fechas aciagas, el actual ocupante de Palacio Nacional no ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos, la verdad ni en la aplicación de la justicia.