Talbott no estaba de acuerdo y sostiene en su respuesta que una OTAN reformada no sería una amenaza para los intereses rusos y afirma que la esencia de la estrategia, tal como la veo, es prepararse para lo peor mientras se intenta lograr lo mejor .

Moscú. Entre los documentos desclasificados por el National Security Archive (NSA, por sus siglas en inglés), figura el borrador de carta que preparó el subsecretario Strobe Talbott en respuesta a George F. Kennan, considerado el autor de la teoría de la disuasión nuclear, quien compartió, el 31 de enero de 1997, con el Departamento de Estado su preocupación por la ampliación de la OTAN, llamándola “el mayor error de la política occidental en toda la era posterior a la guerra fría”, el cual, en su opinión, podía socavar la construcción de la democracia en Rusia y conduciría al ascenso de las fuerzas nacionalistas. Kennan publicó el texto de su carta como artículo en el diario The New York Times el 5 de febrero de ese año.

En esa conversación clave en marzo de 1997, el mandatario ruso le dijo a su colega estadunidense: Nuestra posición no ha cambiado. La ampliación de la OTAN hacia el Este es un error. Tengo que emprender pasos para mitigar los efectos negativos de esto para Rusia. Estoy dispuesto a firmar el Acta Fundacional no porque quiera, sino porque es un paso obligado. Al día de hoy no hay alternativa (Ibidem).

Yeltsin insistió todavía en las tres condiciones de Rusia. Incluso propuso un pacto de caballeros secreto en el que sugería poner en el Acta Fundacional que Rusia no se oponía al ingreso de nadie a la OTAN, pero quería que por debajo del agua Estados Unidos se comprometiera a no permitir la adhesión de ninguna república ex soviética, sobre todo Ucrania.

Propongo anotar en el texto (del acta) que Rusia no tiene ninguna objeción contra nadie. Respecto a los países de la antigua Unión Soviética, concertemos un pacto de caballeros verbal. No vamos a incluir en el documento oficial que ninguna república ex soviética va a ingresar a la OTAN. No haremos del dominio público ese pacto de caballeros , sugirió Yeltsin (Ibidem).

Clinton convenció a Yeltsin de que ese pacto secreto no era posible porque en el mundo actual no puede haber secretos y un pacto de ese tipo podría ser mal interpretado e influir negativamente en la imagen de Rusia, al mostrar sus ambiciones imperiales y causar preocupación en los países del Báltico. Nadie habla de una ampliación extensa, total y acelerada , zanjó Clinton (Ibidem).

Apenas dos años después, en 1999, consumada la ampliación que promovía Clinton con la entrada de la República Checa, Hungría y Polonia, el Kremlin apostó todo a estrechar la relación, lo que –un lustro más tarde– se concretó en la llamada Declaración de Roma, firmada por los presidentes George W. Bush y Vladimir Putin en 2002, entre otros jefes de Estado.

Rusia y la OTAN acordaron cooperar, entre otras áreas, en la lucha contra el terrorismo, el arreglo político de las crisis, la no proliferación de las armas nucleares, el control de armamento y medidas de confianza, búsqueda y salvamento en el mar, cooperación entre militares y reformas de las fuerzas armadas, nuevas amenazas y desafíos.

Pero un par de años más tarde –y apenas dos semanas después de la primera relección de Putin–, en 2004, entraron de golpe a la OTAN seis países más, entre ellos las tres repúblicas bálticas, pero eso corresponde ya al primer decenio del año 2000 y cómo lo negociaron Rusia y Estados Unidos sigue todavía bajo secreto.