David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2024, p. 25

Nueva York y Washington., Joe Biden finalmente decidió rendirse ante el abrumador coro de su partido al declarar este domingo que abandonará la contienda presidencial, y endosó a su vicepresidenta, Kamala Harris, como la mejor opción para sustituirlo en la lucha para derrotar a Donald Trump en las elecciones nacionales de noviembre.

La decisión de Biden se da tres semanas después de su desastroso desempeño en el primer debate presidencial con su contrincante republicano y el fracaso de convencer a legisladores y donantes de su partido de que eso fue un lapsus de un día, ante crecientes dudas sobre el estado físico y mental del presidente, de 81 años.

Con eso, el demócrata, quien ha estado en el mundo político por más de medio siglo, tomó la primera decisión para poner fin a su carrera.

Mientras ha sido mi intención buscar la relección, creo que está en el mejor interés de mi partido y país que me haga a un lado y enfocarme sólo en cumplir con mis deberes como presidente por el resto de mi periodo , declaró en una carta abierta al pueblo estadunidense.

Por la red social X, agregó un poco después: deseo ofrecer mi pleno apoyo y endoso a Kamala para ser la nominada de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y derrotar a Trump. Vamos a hacerlo .

Por su parte, Trump y los republicanos reaccionaron de la manera esperada, con el magnate repitiendo que Biden no era apto y que a diferencia de él nunca me rendiré , mientras el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, junto con otros de sus colegas, llamó por la renuncia del presidente al argumentar que si no estaba en condiciones para continuar su campaña, no debería de seguir de mandatario.

En lo que de inmediato fue calificado de 'día histórico –de hecho, ningún presidente activo que tenía la opción de buscar la relección la había rechazado desde Lyndon B. Johnson, en 1968–, todo indicaba que la estrategia era pasarle la batuta directamente a Harris en un intento por evitar que se reabriera el concurso para la nominación del próximo candidato presidencial demócrata en su Convención Nacional, programada del 10 al 22 de agosto, donde hasta ahora era la sede para la coronación de Joe Biden.

Poco después del anuncio, Harris emitió uno propio declarando: estoy honrada en tener el endoso del presidente y mi intención es obtener y ganar esta nominación .

Aunque hay oposición interna entre algunos legisladores, donantes y estrategas demócratas a que ella sea la sucesora, las declaraciones cuidadosamente coreografiadas este domingo intentan a la vez reconocer que no hay consenso absoluto, pero también buscan frenar otras opciones y consolidar a Harris lo antes posible.

Apoyo inmediato

La ex senadora y procuradora general de California es la primera mujer en ocupar la vicepresidencia y la primera hindú-estadunidense en ese puesto. Su precandidatura ya cuenta con el apoyo del ex presidente Bill Clinton y su esposa, ex candidata presidencial y ex canciller Hillary, y también la de la senadora liberal Elizabeth Warren, al igual que de decenas de otros oficiales electos que se expresaron a favor de ella a lo largo del día, incluyendo dos figuras que se habían mencionado como posibles candidatos presidenciales: el gobernador Gavin Newsom, de California, y su homólogo de Pensilvania, Josh Shapiro.

Pocas horas después del anuncio, la campaña de Biden para presidente ya había cambiado su nombre a la de Harris, y como era ya la compañera de fórmula, los fondos recaudados para su jefe aparentemente ahora pueden ser utilizados por ella.

Kamala Harris envió su primer mensaje como precandidata presidencial para recaudar fondos: Éstos no son tiempos ordinarios. Y ésta no será una elección ordinaria... Pero esto es nuestro Estados Unidos. Y te necesito conmigo en esta lucha”.