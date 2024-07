▲ Policías comunitarios del municipio de Teloloapan, en el norte de Guerrero, anunciaron que reinstalarán filtros de vigilancia, ante la inseguridad que prevalece en la sierra y la nula respuesta de las autoridades. Foto Sergio Ocampo Arista

Narró que en las noches miran volar los drones; no sabemos por qué los echan y la gente de los pueblos aledaños de Tierra Blanca, San Antonio, Cimatel, Tenanguillo, Rincón Chiquito, Verdecillo, Liberal. La mera verdad tenemos miedo .

El comisario de Magdalena, donde residen unas 60 familias, expuso: se está poniendo feo, no podemos salir a ver la siembra, ir a echar el abono, aquí se siembra maíz y frijol, no se ha cultivado droga. Se ha puesto feo desde hace unos siete años, secuestraron a dos personas y muchos se fueron, y en estos últimos días nos dicen que ya hubo secuestros, no podemos dormir, nomás de pensar en esto , alertó.

Un ama de casa testificó: vamos con miedo a Teloloapan, tenemos que salir a traer el avío (provisiones) para nuestro hogar; nos da miedo que se lleven a nuestros hijos; pedimos apoyo a la (virtual) presidenta (electa) Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora Evelyn (Salgado), que nos manden refuerzos; antes, aunque sea a la tardadita venía el gobierno .

Usan drones

El comisario de El Pedregal, localidad de unos 800 pobladores, aseveró que hace tres días los delincuentes llegaron a Totoltepec atacando con drones, hay compañeros heridos, además de que mataron a cuatro personas, entre ellas niños .