Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2024, p. 8

Cuando el grupo italiano de rock progresivo Le Orme visitó dos o tres veces México, Tony Pagliuca, el pianista y tecladista fundador de la banda, no vino, pero, por supuesto, se enteró: Cuando supe que Le Orme fue a su país me sentí triste más que con cierto sentimiento de envidia, porque sé que los 70 es la época musical de Le Orme que más les gusta a los mexicanos. Precisamente, cuando formaba parte importante en la creación musical, la mayoría fue hecha por mí. Hubiera sido una gran experiencia haber podido tocar aquí en México .

Ahora, el público podrá recuperar el tiempo perdido, pues este estupendo músico ofrecerá tres conciertos; dos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara.

Para este joven italiano de 87 años, la creatividad no se puede frenar: He encontrado un nueva cepa creativa con mi esposa Tatiana, quien es una gran pianista y me ha colocado en un canal de entusiasmo y motivación; además, me sirve para seguir adelante. Estoy muy complacido de vivir esta etapa, me siento joven, he recuperado la furia de la juventud .

En la entrevista interviene su editor, Vannuccio Zanella, y dice: Tony no sólo recobró el entusiasmo de juventud, sino que alcanzó un nivel de composición de lo que realmente quería. Esto se ve en el trabajo que ha entregado en años recientes como compositor. Tony está haciendo lo que siempre quiso, encontró la ruta para expresar lo que siempre pensó hacer como músico. Es un trabajo muy bien logrado .

En tanto, sobre la pregunta anterior, Pagliuca agregó: “En la última etapa con Le Orme siempre hubo algo que obstaculizara crear con total libertad. Ahora, como solista, todo se ha destrabado y he adquirido esa libertad irrestricta para poder hacer todo lo que pienso musicalmente… Claro, como solista todo recae en mí, no puedo justificarme señalando a alguien más, pero también recaen en mí la gloria y la victoria”.

Para él, la música está siempre cerca de la belleza: Si eres un artista o un músico honesto, estarás siempre insatisfecho en tu búsqueda de la belleza; a la vez el estado de las cosas es agradable porque siempre te motivará para superar o crear nuevas cosas que se acerquen a esa belleza. Siempre hay que ponerse el parámetro más alto, y esa es la razón por la que sigo componiendo. Si se escribe una obra perfecta, ¿para qué seguir haciéndolo? Esa insatisfacción de que algo te faltó es el motor más poderoso para seguir tratando de hacer algo mejor cada día .

–¿Siente que ya se ha acercado a esa obra magna, a su obra ideal?

–Es una sensación extraña porque parece que cuando das el último paso, en un momento te das cuenta de que en realidad das el primero en esa búsqueda.