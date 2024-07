L

a situación política en Estados Unidos está definida hoy por la campaña presidencial para la elección de noviembre. El suceso reciente que afianza tal situación es el atentado en contra de Donald Trump cometido el pasado 13 de julio en Pensilvania. Esto ha replanteado de manera amplificada la escena electoral, elevando la imagen pública del candidato republicano entre sus seguidores y, al mismo tiempo, presionando al presidente Biden a reconocer su frágil condición personal para seguir en la lucha por la relección.

El atentado pone de relieve el carácter del azar en los asuntos que conciernen a la sociedad, ya sea en el momento presente y, también, en la manera en que serán articulados como historia a medida que vaya imponiéndose la perspectiva del paso del tiempo. Isaiah Berlin desechó que la sociedad estuviera guiada por leyes deterministas que le imprimían al mundo una cierta dirección. E. H. Carr, al tratar de lo que hacen los historiadores, advertía en contra del estudio de la historia como un conjunto de hechos irrefutables. En la relación del individuo y la sociedad apuntaba que debería admitirse que nunca se encuentra uno sin la otra. Si se abstrae al individuo del todo social del que es parte y se le aísla, lo que se logrará es evitar confrontar la pregunta de ¿por qué? Esta cuestión se aplica en lo que aquí concierne, tanto a la posible relección de Trump como al malogrado francotirador que disparó contra él en Butler. De modo más general, Carr proponía que los hechos históricos no tratan de actos individuales realizados en aislamiento. Tampoco se refieren a los motivos reales o imaginados a partir de los cuales supuestamente actúa un individuo. Son, en cambio, hechos relativos a las relaciones existentes entre individuos en una sociedad; a las fuerzas sociales que producen resultados distintos o incluso opuestos a los que pretendían alcanzar originalmente.

En todo caso, el tiroteo en Pensilvania se convirtió, por apenas unos milímetros, en una manifestación del azar que impacta en la perspectiva, no sólo acerca del candidato Trump, sino de la confrontación política y social en ese país, incluyendo de modo relevante las expresiones recurrentes de la violencia armada. Como señaló Jacques Monod, se trata, según la multicitada expresión, del azar, es decir, la casualidad o cosa fortuita, por un lado, y por el otro, de la necesidad o el impulso irresistible que hace que las cosas obren en cierto sentido.