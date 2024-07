Julio Gutiérrez

La ciberseguridad se ha vuelto uno de los ejes en las políticas de las empresas del mundo, pero ello no las exenta de sufrir algún ataque. A lo largo de 2023, al menos tres de cada 10 compañías de América Latina tuvieron un incidente cibernético, de acuerdo con el último estudio de la firma especializada Eset.

El documento detalla que una de cada cinco empresas en la región declararon no tener la tecnología necesaria para saber si tuvieron o no un incidente, un hecho que sugiere que existe un porcentaje de empresas que posiblemente hayan sido blanco de ataques, pero no los registraron .

El reporte de seguridad de Eset para América Latina indica que los sectores que más intentos de ataque padecieron el año pasado fueron los organismos de gobierno, las firmas informáticas o de finanzas y las empresas de banca o relacionadas.

De acuerdo con la empresa, 23 por ciento de las empresas de la región fueron blanco de al menos un intento de ataque de ransomware (robo de información) en los últimos dos años; 36 por ciento fueron contra industrias relacionadas con petróleo, gas o minería; 31 por ciento, empresas firmas de telecomunicaciones; 30 por ciento, servicios públicos y 29 por ciento, de ventas al detalle o mayoristas.