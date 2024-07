El equipo me pidió que lo hiciera (dejar pasar a Piastri), por eso lo hice. Feliz por Oscar, sabía que esto en algún momento iba a pasar , manifestó un resignado Norris.

McLaren se vio obligado a recurrir a una frase controversial. Sabemos que harás lo correcto , le dijo a Norris, quien después de un largo silencio y cuando faltaban dos vueltas en la carrera respondió, díganle que me alcance, por favor .

Así, al británico le pidieron que cediera el lugar a su coequipero cuando fuera conveniente . Pero siguieron sumando vueltas y Norris no cumplió.

Este es el día con el que soñé desde niño, parado en lo más alto del podio , dijo Piastri de 23 años. Un poco complicado al final, pero me puse en buena posición desde el inicio. Confiaba en Lando y creo que fue una decisión justa el cambio al final .

Hamilton consigue su podio 200

La pelea también fue dura por la tercera plaza. Hamilton superó a Verstappen con una peligrosa maniobra para salir adelante después de un choque de neumáticos, el cual provocó incluso que se levantara el auto de Red Bull aunque sin sufrir daños.

Con el tercer puesto en Hungría, Hamilton festejó su podio 200 que confirma su exitosa carrera de 17 años, en la cual ha ganado siete títulos mundiales. Aunque Verstappen también sorteó el incidente con Hamilton, terminó inconforme al quedarse en el quinto peldaño, por detrás de Charles Leclerc (Ferrari).

El mexicano Sergio Pérez tuvo una destacada actuación al superar nueve puestos luego de haber salido desde el casillero 16 para terminar en el séptimo peldaño. Logramos remontar e hicimos lo más que podíamos , sostuvo.

Aparatoso accidente de O’Ward

En el Gran Premio de la IndyCar de Toronto, el tricolor Patricio Pato O’Ward, piloto del equipo Arrow McLaren, sufrió un aparatoso accidente en cadena del cual salió ileso de manera sorprendente.

El regiomontano perdió el control en la primera curva de la vuelta 73, pegó en una de las bardas de protección y poco después recibió el impacto de otros cuatro autos.

En una impresionante toma de las cámaras onboard se aprecia como O’Ward apaga su monoplaza en señal de que se encontraba bien. Después de una revisión médica, se confirmó que el connacional estaba en buen estado. Se me bloqueó la parte de atrás, me sorprende que no hayan sacado ninguna bandera de advertencia, estoy agradecido de que todos estén bien , dijo.

Con información de Afp y Ap