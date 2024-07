Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2024, p. 32

El proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 alcanzará un costo aproximado de 18 mil millones de pesos, informaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la entrega de un inmueble reforzado en la alcaldía Benito Juárez, se informó que ya se ha hecho entrega de más de 22 mil viviendas; no obstante, falta por edificar un inmueble ubicado en la calle Aguascalientes 12, en la colonia Roma, donde no se ha podido iniciar la construcción debido a desacuerdos entre vecinos que han llegado a instancias legales, pues un grupo está a favor de la rehabilitación y otro pide demolición y reconstrucción total; no obstante, se espera que el problema se resuelva a final de la actual administración.

De acuerdo con las autoridades, la mitad de las viviendas afectadas se encontraba en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, donde resultaron dañadas principalmente viviendas unifamiliares de bajos recursos; mientras que la otra mitad se concentró en el centro de la capital, en las demarcaciones territoriales Benito Juárez y Cuauhtémoc.