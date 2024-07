L

as elecciones legislativas en Francia han sido ejemplo del buen funcionamiento de la política del miedo. El llamado a crear un cordón sanitario para impedir la formación de un gobierno de extrema derecha se ha mostrado eficaz, ocultando una realidad menos glamorosa. Si en el corto plazo frena la deriva reaccionaria, descubre cordones sanitarios asentados en un principio: la negativa a revertir el camino de reformas liberales llevadas a cabo durante cuatro décadas, iniciadas en 1981 por el partido socialista y François Mitterrand a la cabeza. Mismas que fueron profundizadas bajo las presidencias de la derecha con Jaques Chirac y Nicolás Sarkozy. El triunfo del socialista, François Hollande, no varió el rumbo. Hoy, el presidente de la república, Emmanuel Macron, las recrea, haciendo uso de la mayor violencia y represión policial que se recuerda en lo que va de siglo XXI, sean chalecos amarillos, trabajadores en paro, inmigrantes o juventud. La protesta es criminalizada. Para socialistas y la derecha no hay vuelta atrás en la implantación de la sociedad de mercado.

La propuesta lanzada por el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, anunciando la renuncia de sus candidatos en favor de quienes tuvieran más opciones de ser electos, evitando dividir el voto y con ello el triunfo de la extrema derecha, consolidó el Frente Popular. La estrategia dio sus frutos. En la segunda vuelta se logró desplazar a los candidatos de Reagrupamiento Nacional a un tercer lugar. Conseguido el objetivo, el partido socialista, los verdes-ecologistas, el partido comunista y restantes fuerzas que integran el Frente Popular han lanzado un órdago, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, no puede ser candidato a primer ministro. Se amparan en su radicalidad e ideológicamente de extrema izquierda. En los hechos, esta postura es una demostración de la verdadera línea roja. Para los articuladores de esta propuesta, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon son lo mismo. Por consiguiente, es necesario imponer moderación y responsabilidad. No de otra manera se deben interpretar las palabras del capitán de la selección francesa Kylian Mbappé de futbol, pronunciadas durante su participación en la Eurocopa. Textualmente afirmó: “Estoy contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento dar voz a esas personas de mi generación (…) los jóvenes pueden hacer la diferencia y los extremos están llamando a la puerta (…) jóvenes, vayan a votar”. Más claro, imposible, el voto sensato estaba representado en la figura de Emmanuel Macron. Y a pocos días en una segunda comparecencia, señaló: “Creo que más que nunca necesitamos ir a votar. Esto es realmente urgente. No podemos dejar el país en manos de esta gente, esperemos que se vote al lado bueno (…) hemos visto los resultados, es catastrófico”. Sus reflexiones son de alabar; en medio del silencio cómplice de muchos deportistas, su valentía está fuera de duda. Pero habla de extremos, en plural, no de extrema derecha, como sí lo hiciera su compañero en la selección Marcus Thuram.