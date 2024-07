P

or todas partes, en cualquier país y bajo cualquier circunstancia social o política, enfrentamos –toda la población mundial– amenazas constantes de inestabilidad personal y colectiva. Una etapa de paz legítima y constructiva para nuestras familias, nuestros grupos de trabajo o círculos de actividades cotidianas parece estar muy distante.

La población mundial debería estar lejos de continuar con las guerras fratricidas. Si alcanzáramos una etapa de alto total al belicismo, estaríamos entrando a un renacimiento sugestivo y convincente a favor de la raza humana.

La aseveración anterior no quiere decir que no hayan existido episodios de la historia donde, pese al uso de las armas, el objetivo no haya sido un intento por eliminar la destrucción del propio ser humano, visto éste como enemigo eterno a vencer.

No obstante, esta nueva era de reconstrucción humana a la que convocamos podría estar más cerca de lo que creemos. Hemos leído algunos artículos con argumentos geopolíticos creíbles, aunque profundamente devastadores por su carácter catastrofista. Y otros tantos que, más bien, son distractores para que la opinión pública haga a un lado el tema de la invasión israelí en territorio palestino, con la cuota de víctimas mortales correspondiente.

Y aunque se supone que están llegando a un acuerdo las fuerzas armadas de Hamas y el ejército de Netanyahu, hasta el momento no se ha presentado una propuesta de fondo basada en la justicia quebrantada por los agresores originales; es decir, por aquellos que argumentaron rescatar la tierra prometida, no importando si ésta ya pertenecía a un dueño: el pueblo palestino, incluido el sector judío.

Ya perdimos la cuenta de las publicaciones en este espacio de La Jornada donde hemos expresado nuestra opinión para hacer un llamado más para detener el exterminio del pueblo palestino.

La liberación de varias personas rehenes es un esfuerzo por parte del grupo Hamas; sin embargo, no existe ninguna señal por parte del ejército sionista para detener el conflicto. Netanyahu ya ha sido condenado por la opinión internacional, éste debe poner un alto a la mortandad de víctimas. Recordemos que los afectados son de ambos lados: Palestina e Israel.