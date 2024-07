Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 21 de julio de 2024, p. 15

De la biodiversidad del mundo, 80 por ciento se encuentra en territorios de pueblos indígenas, señaló Myrna Cunningham, vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), quien acotó que en América Latina y el Caribe 14 por ciento de los bosques están en tierras de comunidades originarias.

En el contexto de una reunión de juventudes indígenas de 30 países, entre ellos México, en el que representantes de este sector reflexionaron acerca de su papel en la protección de la biodiversidad con miras a la COP16 sobre diversidad que se realizará en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1º de noviembre, Cunningham precisó a La Jornada que si se toma en cuenta las zonas marino-costeras o las sabanas y pantanos de la región, entonces casi la mitad de diversos biomas están en territorios indígenas.

No obstante, los pueblos no controlan ese 50 por ciento, porque en muchos casos sus derechos no son respetados ni reconocidos. Por eso hay que promover en la región que se asegure la tenencia sobre los territorios y recursos. Además de concretar la gobernanza, utilizando sus formas tradicionales, pero complementándolas con nuevas formas modernas de gobernanza que permitan no sólo proteger los recursos, sino también recuperar los que se han degradado .

Amenazas del modelo extractivista