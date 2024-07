Rubicela Morelos Cruz

Domingo 21 de julio de 2024, p. 13

Cuernavaca, Mor., En la asamblea informativa de la reforma al Poder Judicial en Morelos, algunos ponentes se refirieron al mal actuar de los jueces que liberaron al presunto criminal y titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, vinculado a proceso por cuatro delitos en agosto pasado, debido a que los juzgadores le permitieron llevar sus cuatro procesos en libertad, a diferencia de miles de mexicanos que están en prisión preventiva en espera de sentencia.

Mencionaron el caso los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Leonel Godoy Rangel, y en entrevista, Ernestina Godoy, próxima senadora y ex titular de la Fiscalía de la Ciudad de México.