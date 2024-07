Ambas estuvieron en la fiscalía más de seis horas, sin comer, hasta que apareció la médica: “La niña estaba dormida y aprovechó para revisar su vagina; luego, al tocarle el ano, la niña despertó diciendo: ahí no, ahí no . Obviamente, le dolía.

Fue por la niña y se la llevó a la fiscalía mientras su hermana les expuso la situación: “Yo iba en shock, no podía ni hablar. Me hicieron muchas preguntas durante horas. A la niña le preguntaron si alguien le había hecho daño”.

A Ruth ya no le quedó duda de que algo malo estaba pasando. Le habló a su pediatra para que la revisara y el médico le dijo: No, vete a fiscalía. Ahí hay médicos legistas y ellos son los que pueden apoyarte .

El lunes 22 de mayo de 2023, a las 8 de la mañana, la niña empieza a llorar al ingresar a la guardería: “En cuanto entró se le borró la sonrisa y me decía que no quería entrar. Lloraba y se tocó su vagina diciendo ‘pipí, pipí, pipí’”.

Yo me sentía muy mal porque a pesar de que mi niña ya estaba a salvo, pensaba en los otros e iba a la fiscalía y nada; así pasaron las semanas, los meses y la guardería seguía abierta como si nada.

Añade: Ya estando en casa, mi hija se sintió más segura y me platicó de una niña que lloraba mucho porque la maestra le hacía lo mismo. Y yo le hablé a la mamá de la niña. Ella me dijo que no creía, porque su niña hablaba mucho y nunca le había dicho tal cosa. Luego acudió a fiscalía y se dio cuenta de que la pequeña traía toda su vagina desgarrada . Comenta que esa niña hablaba más y fue contando cómo la maestra la amenazaba para que no dijera nada.

Los casos se multiplicaban y nadie hacía nada. Primero suspendieron la guardería una semana, pero luego siguió abierta, entonces fui a la Comisión de Derechos Humanos. Pedimos que se clausurara definitivamente y se investigara a otras maestras porque ya eran muchos niños afectados. Y logramos que el IMSS rescindiera el contrato con la empresa.

Fue hasta el 13 de julio de 2023, dos meses después de la primera denuncia, que el IMSS informó que la guardería sería cerrada para investigar las acusaciones de abuso sexual, luego de que la presunta agresora, de 23 años, licenciada en educación, fuera vinculada a proceso e ingresada días antes, el 8 de julio, al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2.

El 29 de junio, se presentó una segunda denuncia contra la misma maestra: “Yo le hablé a otra mamá que fue la que me recomendó esa guardería para alertarla y ella me dijo: ‘Ya estoy en fiscalía, es mi niña’”, le dijo llorando. La tía de esa menor trabaja en la fiscalía y fue un hecho decisivo para detener a la maestra cinco días después.

Con la denuncia en la causa penal 3828/2023, la maestra fue también vinculada a proceso y se realizó la audiencia inicial presidida por el juez de control Jorge Enrique González Rodríguez, que impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un término de 24 meses.

Un total de 40 niños y niñas fueron sometidos a exámenes periciales. Y la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva calificó el caso de complejo , porque entre las víctimas hay menores lactantes que no hablan ni caminan, por lo que para tomarles declaración utilizaron el método Antenas por los Niños, con un títere cibernético operado por sicólogos.

Crimen organizado

Luego de cerrar la guardería, el Seguro Social ha pagado dinero a algunos padres de los niños afectados: El IMSS vino a dividirnos, a comprar y a querer tapar todo, es cómplice. Tiene muchas irregularidades. Primero ofreció apoyo sicológico y médico. Luego, a unas cinco familias les dio 2.5 millones de pesos y abandonaron las carpetas .

Un año después de los hechos, la fiscalía ha ido difiriendo las audiencias, primero a enero, luego a marzo, después a mayo y ahora hasta agosto. El tortuguismo juega en contra de las víctimas, porque algunas, al ser tan pequeñas, ya olvidaron los hechos o se niegan a recordarlos.

La acusada antes era defendida por un abogado, luego por 13 y ahora por 36: De pronto aparecieron muchos abogados y una ONG llamada Proyecto Inocencia para apoyarla , dice, refiriéndose a una supuesta organización creada para exonerar a personas condenadas injustamente . Además, su padre es custodio del Cereso.

Cuenta que un día su hija, al escuchar una canción de banda le dijo: la maestra Naomy me la ponía en su celular . Sorprendida, ella recordó que las maestras en la guardería tenían prohibido meter teléfonos: La niña me dijo que la maestra las ponía a bailar y a moverse sexis .

Ruth le preguntó: ¿Y qué más hacía? , su hija contestó con una inocente sonrisa: Nos tomaba fotos y videos . Luego le contó a la agente del Ministerio Público y supo que en el cateo a la casa de la maestra encontraron cuatro celulares y dos computadoras portátiles.

Añade: “El año pasado, la (agente del) Ministerio Público nos dijo que había mucha evidencia (pornografía) y este año pregunté otra vez y los del juzgado dicen que no, cuando antes a mí, la MP me dijo: ‘Con lo que encontramos en el cateo es suficiente evidencia para que la sentencien. Creemos que puede ser una red internacional’”.